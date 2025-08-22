Cultura y espectáculosLocales

Reprograman actividades de la 44º Fiesta Nacional del Montañés

Por: Marcela Barrientos

El tradicional concurso de hacheros y el desfile previstos para este fin de semana se realizarán el domingo 31 de agosto. Las inscripciones para participar de estas actividades permanecerán vigentes y se extenderá la venta de números para el sorteo de un auto 0KM.

Este fin de semana estaba previsto realizar la 44º edición de la Fiesta Nacional del Montañés, en San Martín de los Andes, pero el ingreso de un pulso húmedo -que provocará lluvias y descenso de la temperatura- hizo que la municipalidad local reprogramara las actividades previstas inicialmente para este domingo 24 de agosto.

“Debido a las condiciones climáticas informadas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el Concurso de Hacheros, el Desfile del Montañés y el Gran Sorteo del Toyota Yaris se reprograman para el domingo 31 de agosto”, informaron desde la secretaría municipal de Cultura.

No obstante, aclararon que las inscripciones a todas las categorías del Concurso de Hacheros y al Desfile del Montañés “se mantienen vigentes”. En el caso de que algún inscripto no pueda participar, solicitaron que se comunique por Watts App al 2944 816772. 

La AIC informa en su página web lluvias moderadas para la zona de los lagos: “Continúa el ingreso de un pulso húmedo, durante toda la semana lluvias y nevadas de variada intensidad. Hacia el viernes descenso de la temperatura. Se mantienen estas condiciones hasta el día lunes”. 

Acerca de esta celebración 

Esta fiesta popular, que nació en 1981, se realiza anualmente en agosto ya que el 5 es el Día del Montañés. Conjuga varias actividades relacionadas con la cultura de montaña; sin embargo, el concurso de hacheros es probablemente la más convocante y característica de esta celebración. Con el correr de los años se fue consolidando como el acontecimiento principal, siendo la única actividad que se sostuvo en cada una de sus ediciones.

Se salvó de milagro: hombre sobrevive a 5 disparos fallidos, el sexto disparo salió pero no lo alcanzó
El Gobierno provincial brinda apoyo económico a deportistas neuquinos

