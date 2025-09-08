Actualidad

Rescataron en Helicóptero a un poblador que se cayó del caballo

Por: Lacar Digital

Fecha:

El hecho ocurrió en el sector Cerro Milico ubicado en la zona sur del Parque Nacional Lanín. Un poblador de 87 años se cayó de su caballo, debido al fuerte golpe y el aplastamiento del caballo sufrió fractura de fémur y cadera por lo que era imposible trasladarlo hacia abajo de la montaña. Brigadistas de ICE y rescatistas del PNL caminaron hacia el lugar por mas de 1 hora ya que el accidente fue cerca a la cumbre. Esto obligó a la institución a solicitar el rescate desde el aire para acelerar la ayuda y lograr sacar al poblador del lugar.

Inmediatamente se montó un operativo que activó el protocolo de rescate correspondientes: Allí trabajaron 15 rescatistas de ICE San Martín de los Andes y de ICE Junín junto a Guardaparques de la zona. Una vez en el lugar, realizaron la atención prehospitalaria y lo prepararon para ser porteado vía terrestre hasta el punto donde el helicóptero de la Provincia de Neuquén realizó la extracción hasta el Hospital de San Martín de los Andes.

Participaron del operativo ICE Lanín, Guardaparques Zona Sur, Bomberos San Martín de los Andes, Hospital Ramon Carrillo, SIEN SMA y Provincia de Neuquén.

Lacar Digital
Lacar Digital
Artículo anterior
Messi brilló en el Monumental: dos goles en el 3-0 ante Venezuela

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

La Neuquinidad lanzó su campaña rumbo al Congreso desde Chos Malal

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Con un multitudinario acto en Chos Malal, el frente...

Chapelco realizó la Fiesta del Montañés con su tradicional Bajada de Antorchas

Lacar Digital Lacar Digital -
La tan esperada Fiesta del Montañés tuvo su celebración...

La IA sale audazmente de las sombras: cómo las tecnologías

Lacar Digital Lacar Digital -
La IA ya no está al margen del progreso....

Bomberos participaron del Primer Congreso Internacional de Rescate Vehicular y Trauma en Córdoba

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Bomberos voluntarios locales asistieron al Primer Congreso Internacional de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina