Rescataron en Helicóptero a un poblador que se cayó del caballo

El hecho ocurrió en el sector Cerro Milico ubicado en la zona sur del Parque Nacional Lanín. Un poblador de 87 años se cayó de su caballo, debido al fuerte golpe y el aplastamiento del caballo sufrió fractura de fémur y cadera por lo que era imposible trasladarlo hacia abajo de la montaña. Brigadistas de ICE y rescatistas del PNL caminaron hacia el lugar por mas de 1 hora ya que el accidente fue cerca a la cumbre. Esto obligó a la institución a solicitar el rescate desde el aire para acelerar la ayuda y lograr sacar al poblador del lugar.

Inmediatamente se montó un operativo que activó el protocolo de rescate correspondientes: Allí trabajaron 15 rescatistas de ICE San Martín de los Andes y de ICE Junín junto a Guardaparques de la zona. Una vez en el lugar, realizaron la atención prehospitalaria y lo prepararon para ser porteado vía terrestre hasta el punto donde el helicóptero de la Provincia de Neuquén realizó la extracción hasta el Hospital de San Martín de los Andes.

Participaron del operativo ICE Lanín, Guardaparques Zona Sur, Bomberos San Martín de los Andes, Hospital Ramon Carrillo, SIEN SMA y Provincia de Neuquén.