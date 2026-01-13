Reunión en Neuquén para fortalecer la agenda entre la Provincia y el Municipio

Con una amplia agenda de temas, el jefe de Gabinete de Ministros de Neuquén, Luis Pepe Ousset, encabezó una reunión con el intendente Carlos Saloniti, de la que participaron otros funcionarios del Ejecutivo provincial y los secretarios municipales de Gobierno y de Obras y Servicios Públicos.

El objetivo del encuentro fue fortalecer aún más la agenda en común entre la provincia de Neuquén y el Municipio de San Martín de los Andes, según coincidieron funcionarios provinciales y municipales luego del encuentro.

Con la premisa de optimizar los recursos y mejorar los servicios a las vecinas y vecinos, durante el encuentro se habló sobre la situación económica, recaudación municipal, Presupuesto 2026 y Tarifaria; servicios, asistencia financiera y obras para la ciudad, entre otras.

La agenda incluyó monitoreo del transporte público, recolección de residuos, Sirve y otros temas relacionados con la gestión municipal y las necesidades de la comunidad.

En materia de Desarrollo Social, se analizó el abordaje durante este año de los convenios de descentralización y la aplicación en San Martín de los Andes de las leyes provinciales de Protección Integral del Niño y del Adolescente; de protección a las víctimas de violencia familiar y a las mujeres; del Régimen Provincial de Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras normas de las cuales el Municipio es órgano de aplicación.

Junto al jefe de Gabinete estuvieron el ministro de Economía, Guillermo Koenig; el secretario de Interior, Gustavo Coatz; y la coordinadora de relaciones fiscales, Rosana Castro. El intendente Saloniti estuvo acompañado por los secretarios de Gobierno, Matías Consoli; y de Obras y Servicios Públicos, Héctor Durán.