River Plate repetirá su pretemporada 2026 en San Martín de los Andes

Por: Victoria Veloso

Marcelo Gallardo confirmó que River Plate realizará su pretemporada 2026 en San Martín de los Andes, replicando la experiencia del verano pasado. El plantel se instalará entre el 3 y el 18 de enero, entrenando en el Loi Suites Chapelco, donde las canchas estarán en condiciones para la preparación física y táctica del equipo.

Esta etapa será la más exigente antes del inicio del Torneo Apertura, y la presencia del Millonario vuelve a poner a San Martín de los Andes en el centro de la escena deportiva nacional, atrayendo la atención de fanáticos y medios especializados.

Trail running: destacada actuación sanmartinense en el Desafío Wayra

