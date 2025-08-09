LocalesPoliciales

Robaron en un kiosco y se llevaron miles de dólares y una gran cantidad de pesos argentinos

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El hecho ocurrió esta mañana en pleno centro de San Martín de los Andes. El ladrón le arrojó gas pimienta a la empleada y le provocó irritación en la vista. Logró escapar y está siendo intensamente buscado.

Cerca de las 10 de la mañana, la empleada del kiosco ubicado en calle Belgrano y Villegas, fue asaltada con un modus operandi poco conocido. Una vez que ingresó al lugar, mientras la empleada se disponia a atenderlo, le arrojó gas pimienta en la cara dejándola ciega. El ladrón se dirigió a la oficina del fondo y se llevó casi 10 mil dólares y unos 3 millones de pesos argentinos.

Luego de cometer el robo, el sujeto fue divisado yendo hacia la avenida San Martín, donde se le perdió el rastro.

Fuentes extraoficiales, relataron a este diario que luego del peritaje del robo y levantamiento de huellas dáctilares, personal policial se abocaron al reconocimiento del sujeto a través de las cámaras de seguridad del kiosco y de otros comercios de la zona.

Por el momento los rastrillajes continúan, mientras que el se continúa revisando cámaras y cotejando las huellas dáctilares.

