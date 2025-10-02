LocalesPoliciales

Robó un celular en un comercio y fue detenido

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El hecho se registró en una conocida verdulería de la ciudad. El sujeto, conocido del ambiente, entró a pedir una «changa» y en un descuido de los empleados, se robó un celular. Fue identificado por las cámaras y posteriormente fue demorado por la Brigada de Investigaciones.

Gracias a las cámaras de seguridad de una reconocida verdulería de la ciudad, ubicada en calle Perito Moreno, un conocido el ambiente delictivo, quedó registrado en momentos en que aprovechó el descuido de los trabajadores, para robar un celular y huir del lugar.

El delincuente, quién había ingresado a pedir trabajo, fue identificado gracias a las cámaras y donde se ve el momento exacto cuando toma el celular de uno de los trabajadores y lo mete en un de sus bolsillos traseros del pantalón y sale del lugar.

Una vez realizada la denuncia, personal policial de la Brigada de Investigaciones, comienza de manera sigilosa a realizar un seguimiento de cerca, toma de imagen del sujeto quien fue aprehendido en la vía pública.

Tras su demora, el ladrón quedó a disposición de Comisaria 23, donde se tramitan actuaciones judiciales.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Neuquén y organismos nacionales están listos para la apertura anticipada de Pichachén
Artículo siguiente
BIT Cotesma será sede de la Liga Robótica Neuquina 2025

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Solicitan retirar vehículos estacionados en el aeropuerto Chapelco

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Dificultan las tareas que se están realizando para la...

Clausura preventiva del acceso al agua en una franja estrecha en la playa del Centro

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El Municipio de San Martín de los Andes informa...

Estudiantes de San Martín de los Andes dialogarán en vivo con el buque que descubrió la “estrella culona” del CONICET

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Alumnos secundarios y terciarios de la ciudad tendrán la...

Sujeto que entró a robar a local comercial fue atrapado por personal policial

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El delincuente ingresó en horas de la tarde a...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina