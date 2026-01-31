Cultura y espectáculos

Rodrigo Casavalle llega a San Martín de los Andes con su gira “Monólogos Heroicos”

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El reconocido comediante Rodrigo Casavalle presentará su espectáculo de stand up “Monólogos Heroicos” en San Martín de los Andes, en el marco de su gira nacional. La función se realizará el viernes 6 de febrero a las 21 horas, en Espacio TRAMA.

“Monólogos Heroicos” propone un recorrido humorístico donde lo cotidiano se cruza con lo épico: personajes comunes, situaciones absurdas y reflexiones filosas narradas con el ritmo del stand up clásico. Casavalle construye un show dinámico, cercano y cargado de ironía, apelando a la risa como forma de resistencia y catarsis colectiva.

La presentación forma parte de una gira que recorre distintas ciudades del país, consolidando al espectáculo como una de las propuestas de comedia más convocantes de la temporada.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.

Victoria Veloso
