Rolando Figueroa recibió a Santilli en Villa La Angostura

El gobernador y el ministro avanzaron sobre una agenda común de temas de interés para la provincia y el país. “El diálogo es fundamental”, aseguró el mandatario neuquino.

El gobernador Rolando Figueroa recibió este miércoles, en Villa La Angostura al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. Durante el encuentro -segundo en territorio neuquino- le dieron continuidad al diálogo sobre la agenda común de trabajo entre el gobierno provincial y la administración nacional.



El gobernador destacó que la reunión permitió “poner sobre la mesa los temas estratégicos de Neuquén y fortalecer una agenda de trabajo con el Gobierno nacional. Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que perjudique a los neuquinos”, reforzó.



“En Neuquén fuimos los primeros en implementar cambios importantes en la legislación laboral, impulsando políticas para fomentar el trabajo neuquino. Además, desde la provincia hemos sancionado por ley convenios colectivos de trabajo modernos por sector, que de ninguna manera sufrirán modificaciones”, señaló.



La modernización de la legislación laboral en la provincia tuvo como eje a los trabajadores y como objetivo la generación de puestos trabajo, al impulso de programas como el Emplea Neuquén.



“Acompañamos cada iniciativa que impulse el desarrollo y planteamos lo que consideramos prioritario, siempre cuidando nuestra neuquinidad y pensando en el futuro”, completó Figueroa.