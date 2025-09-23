Deportes

Rosaura Escudero destacó en los XXV Juegos Mundiales

Por: Victoria Veloso

Fecha:

La nadadora sanmartinense Rosaura Escudero conquistó cinco medallas en los XXV Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados, disputados del 17 al 24 de agosto en Dresde, Alemania, con la participación de más de 2.000 atletas de 51 países. Escudero se quedó con el oro en 100 metros libres y obtuvo plata en 400 y 200 metros libres, 50 metros libres y 50 metros pecho. Además, integró la posta mixta, que finalizó en quinto lugar.

Rosaura, oriunda de Mar del Plata y radicada en San Martín de los Andes, representó a la delegación argentina junto a otros 21 deportistas que compitieron en disciplinas como tenis, golf, ciclismo, triatlón y atletismo. Trasplantada en 2001, compite desde 2008 con el objetivo de difundir el valor de la donación de órganos, más allá de los logros deportivos.

