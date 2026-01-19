Salud investiga cobros ilegales en hospitales públicos de Neuquén

El caso fue detectado por el Hospital Natalio Burd y se investigan situaciones similares en otros centros sanitarios. Las autoridades advierten que no tolerarán prácticas que vulneren el acceso a la salud pública.



El ministerio de Salud se encuentra investigando cobros indebidos en hospitales de la provincia; y recuerda que en el caso de aquellas prestaciones que demandan un pago (trámites para obtención del carné de conducir, etc) su cancelación no puede realizarse en efectivo, sino que debe ser cursada por medios electrónicos (transferencias, billeteras virtuales, etc).

Esta investigación surge a raíz de irregularidades detectadas recientemente por la dirección del Hospital Natalio Burd de Centenario; y se extiende a toda la provincia.

Cómo realizar la denuncia

Para facilitar el reporte de estas situaciones, se han instalado cartelería con códigos QR en distintos puntos de los hospitales. También puede realizarse a través de las redes sociales del ministerio en Facebook, X e Instagram.

En este contexto, la cartera sanitaria se encuentra actualmente investigando denuncias similares en otros hospitales, tanto de la capital neuquina como del interior provincial. De confirmarse las irregularidades, las autoridades procederán a enviar todas las pruebas recolectadas a la Justicia para que se inicien las acciones penales que correspondan.

Tolerancia cero

Desde Salud advirtieron que no se tolerará ningún acto de corrupción que vulnere el derecho al acceso a la salud pública. Las autoridades reafirmaron su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier práctica ilegal y garantizar que los servicios médicos se brinden de manera transparente, tal como lo establece la ley.