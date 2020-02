Salvador Vellido: «No hay falta de recursos, lo que hay es desorden»

>> Locales, Sociedad

14 de febrero, día de los enamorados, la gente se pone romántica pero nosotros decidimos ir para otro lado y adentrarnos en la actualidad del Parque Nacional que nos rodea. Para eso que mejor que hablar con el flamante nuevo intendente.

Subimos los dos pisos por escalera que nos llevan a su oficina, el aún está terminando una reunión, nos cruzamos con algunas caras conocidas, nos saludan, el clima es distendido y de aparente buen humor.

Se abre la puerta de la oficina, sale Salvador Vellido, intendente de Parque Nacional Lanin (PNL) acompañado del guardaparques Eduardo Jones. Ellos se despiden y nosotros pasamos.

Como en cada lugar al que llegamos, no falta el mate. Nos disponemos uno frente al otro para poder charlar más cómodos y arrancan las preguntas.

Salvador, ¿Cómo encontraste al Parque?

En principio lo sigo encontrando, no es una foto, es más bien una película.

Lo encuentro con problemas de desorganización, de desorden, lo encuentro en una situación de tensión, creo yo, producto de la incertidumbre de los cambios.

El año pasado en el parque renunció un intendente, vino una intendente a cargo durante un periodo, también hubo cambio en el gobierno nacional; llegó un nuevo, viejo intendente, como me gusta definirme.

Asique toda esa incertidumbre, que se empezó a terminar como tal, hace que encuentre un Parque con su personal un poco disperso, con incertidumbre. Con escases de recursos, sin lugar a dudas, pero con muchísimas expectativas de una nueva etapa.

También me encuentro con un Parque inserto en un territorio que más allá de la jurisdicción estricta del Parque, encuentro también expectativas positivas con respecto a esta nueva etapa.

Te fuiste y volviste ¿Qué sentís al volver?

Primero sentí privilegio, halago y entusiasmo en ese orden.

Privilegio porque después de haberme ido de parques con la firme decisión de “ya terminó mi etapa de parques” tener la posibilidad de reingresar en condiciones esperanzadoras, como digo yo, para mí es un privilegio que no todos tienen.

¿Y cómo fue el momento del llamado?

Cuando me llamaron no quería, cuando me llamaron no me parecía a esta altura de mi vida, que estoy tranquilo donde estoy, volver.

“Bueno pensalo por lo menos”, me dijeron. Mi compañera me ayudó a pensarlo, en realidad, me propuso pensarlo y bueno, ahí empezamos a entusiasmarnos.

Por eso digo el privilegio y después muy halagado porque mucha gente de parques como de afuera de parques me recibió muy bien.

¿A partir de ahora que rumbo va a tomar PNL?

Yo soy parte de un colectivo político en el marco del Frente de Todos, todas y todes (Sic.) y en ese marco hemos definido algunas líneas de esta nueva etapa.

Uno de ellos es profundizar la descentralización del Parque. Es un área grande y además prolongada, un Parque largo digamos, vinculado a tres ciudades y cada zona vinculada a esas ciudades tiene características propias de cada municipio, me refiero a Alumine, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

A la hora de descentralizar estoy hablando de una descentralización operativa, política y económica. Lo otro que pretendemos es profundizar el camino de interculturalidad que se llama comúnmente comanejo, como una herramienta, que este año cumple 20 años ese proceso que fue un cambio en el paradigma en la relación Estado – Pueblo Mapuche.

Lo otro que creemos es que es necesario definir o solucionar el problema de incertidumbre que tienen los pobladores criollos.

Me parece fundamental en términos de macro política del Parque esto de salir de la lógica de verlo al Parque como a una isla versus verlo en el marco de un territorio, esto significa, no ver a la realidad del territorio desde el Parque sino al revés, vincularse con todos los actores sociales y políticos de cada uno de los territorios.

En este sentido ¿van a trabajar en conjunto con la municipalidad?

Totalmente, ya tuve dos reuniones con el intendente de Alumine, tres reuniones con el intendente de San Martín y una con el de Junin de los Andes. Lo que quiero decir con esto es que ya lo estamos llevando a cabo.

Trabajar con los municipios es central, con los tres hemos acordado en este concepto, que más allá de las juridisccionalidades, lo importante son las personas que viven en ese territorio y, cada una de las partes, que somos nostros, que tenemos responsabilidad institucional, tenemos que aportar para que esto de resultado.

En cuanto a materia de concientización y educación ambiental ¿Qué estrategia tienen para llegar a la gente?

Tenemos una estrategia aunque no tenemos todavía un plan.

En ese sentido 2 cosas que ya hemos hecho. Una es definir un área de comunicaciones donde ya hay una responsable, la otra dentro de los lineamientos políticos como eje de gestión que nos hemos planteado es profundizar la educación ambiental como un eje y no como un tema más, que ya funciona en el parque.

Y lo otro es que hemos creado un área que es de coordinación, de planificación, que ese área tiene como responsabilidad coordinar diferentes procesos de planificación que el Parque requiere para lo inmediato, mediato y de largo tiempo.

En ese sentido, los programas de concientización, son parte de esto.

Nosotros estamos inmersos, en el caso de San Martín de los Andes, en un territorio donde la gente es muy exigente con esto y bienvenida sea. En eso San Martín, diría que tiene la vara muy alta y eso está muy bueno.

Años anteriores se han hecho campañas de “vuelva con sus residuos” eso en términos generales ha dado resultado, pero no hemos hecho nada vinculado con el papel higiénico que dejan en los camping. La gente entiende que eso se va a degradar porque es papel, pero la verdad es que no se degrada y además la verdad es que no da.

O las colillas de los cigarrillos, que la colilla del cigarrillo nosotros siempre la vimos desde el punto de vista del riesgo de incendio, que lo es, pero nunca lo vimos desde el punto de vista de la contaminación.

La colilla de cigarrillo es un elemento de contaminación importante, al que fuma, nosotros le decimos “apague bien su cigarrillo” pero no le decimos que no tire además la colilla que contamina. Y no es una semilla la colilla.

Nosotros nos proponemos, cuando empezamos las reuniones de trabajo con el área de educación ambiental, de pensar la educación ambiental no solamente de que no afecte al parque nacional sino que haya una conducta que después pueda llevarse el turista, el visitante a su lugar de vida para que ayude al cuidado del ambiente.

¿Esto también lo van a trabajar en coordinación con la municipalidad? Teniendo en cuenta que esta la costa del lago Lacar y que un punto turístico muy importante y visitado.

En temas jurídicos el parque termina donde el lago termina, como el lago fluctúa, en términos legales se toma como referencia la línea máxima, esto dice la ley. Si tomáramos la línea máxima, alguna vez el agua llegó a Deli, por lo tanto parques empezaría en Deli.

Lo que hace varios años se ha hablado es de una franja interinstitucional que en términos legales no existe pero en términos de acuerdo político existe, por lo tanto la costanera es parte de esa franja interjuridisccional, entre parques y el municipio.

Por lo tanto, la costanera es de responsabilidad mutua y de hecho una de las reuniones que tuvimos es justamente para hablar este tema.

Hablando de lagos, ¿Qué pasó con Lago Hermoso?; ¿Parques va a volver a tener presencia en lugar?

La seccional de lago hermoso estaba en un terreno prestado, hace muchos años, de un propietario de la zona.

Por algún motivo, que desconozco, parques decidió retirar la seccional, accedió al pedido del propietario.

En estas semanas empecé un proceso de negociación con otros propietarios para lograr la sesión de un espacio allí en Lago Hermoso, cuyo único objetivo es reconstruir la seccional de Lago Hermoso.

Tenemos como objetivo, reestablecer una seccional de guardaparque y, obviamente, tener un gardaparque ahí. Es un proceso que requiere cuanto menos tres etapas: La primera, la tierra; la segunda, construir algo arriba de esa tierra; la tercera, llevar un guardaparque.

Pero, ¿Están los recursos para todo esto?

Para la sesión de la tierra yo soy bastante optimista, muy optimista. Creo que es muy posible lograrlo este año el acuerdo. Soy optimista en que los recursos para construir la seccional en estos 4 años se van a poder conseguir. Soy optimista en un montón de cosas y me propongo serlo además.

Uno de los temas más delicados del parque es el ICE que durante mucho tiempo fue relegado ¿Cómo van a trabajar ahora, qué proyectos tienen?

En principio el ICE es parte de esa foto que te mencionaba al principio, lo primero que puedo decir es que me he hecho cargo personalmente del ICE. Dentro de mi agenda de la semana tengo los miércoles a la tarde el ICE, toda la tarde es para el ICE, es estar en el ICE.

Yo vengo de ese mundo, asique no solo lo conozco, sino que además me gusta. Creo que puedo aportar de esa experiencia. Lo que quiero decir es que le damos una prioridad central.

Primero vamos a profundizar en la descentralización, que cada una de las zonas tenga desarrollo propio con un hilo conductor propio, que es la capacidad, la gestión, etcétera.

Tenemos déficit importantes en términos de infraestructura, inclusive de personal en las otras sub centrales, me refiero a la de Alumine y Junin.

Queremos ordenar y profesionalizar y, obviamente, articular los recursos.

A priori, lo que yo puedo decir, y sé que quizás los compañeros del ICE se enojen conmigo, es que no hay una falta de recursos, lo que hay es desorden.

Hay cosas que sí, que faltan y eso no cabe ninguna duda. Pero lo primero es el reordenamiento de los recursos que hay en Parques y en el ICE en particular.

Este año se reincorporaron 6 trabajadores con contrato permanente desde el 1° de enero al 31 de Diciembre.