Samuel Concha destacó en los Juegos Evita y lideró el medallero neuquino

Por: Victoria Veloso

Fecha:

La delegación neuquina de natación adaptada tuvo una destacada actuación en los Juegos Evita, donde Samuel Tobías Concha obtuvo cuatro medallas de oro en las pruebas de 50 m mariposa, espalda, pecho y libre, dentro de la categoría S6 (12 a 16 años).

Este fue el tercer año consecutivo en el que Samuel fue convocado, y el primero en el que Mateo Gismondi participó como entrenador. Neuquén compitió únicamente en natación adaptada, ya que no presentó equipo en la modalidad convencional.

La selección estuvo compuesta por cuatro nadadores: Samuel Tobías Concha (San Martín de los Andes), Emir Samuel Prado y Guillermo Garrido Salas (Neuquén capital) y Candela Amacio (Plaza Huincul); junto a los entrenadores Mateo Gismondi y Sebastián Pérez Mendieta.

Además de los cuatro oros de Samuel, el resto del equipo sumó una medalla dorada más, seis de plata y una de bronce, alcanzando un total de 12 medallas para la delegación neuquina: cinco de oro, seis de plata y una de bronce.

Violento asalto: con máscaras de payaso, mataron de un disparo a su perra, lo maniataron y golpearon cerca de Chacra 32
Figueroa reclamó una nueva ley de coparticipación: “Neuquén merece más”

