San Martín de los Andes: abusó de dos mujeres y fue condenado a 6 años y 8 meses

El imputado deberá cumplir 6 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por dos hechos de abuso sexual: el primero fue en 2022, cuando intentó besar y tocó en sus partes íntimas a una adolescente de su entorno cercano; y el segundo fue en agosto de 2024, cuando abusó sexualmente de la madre de su hijo.

En el juicio de responsabilidad, el mismo tribunal avaló el requerimiento del fiscal del caso Adrián De Lillo y el asistente letrado Federico Surá y condenó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal (artículo 119, tercer párrafo, y 45 del Código Penal) y abuso sexual simple (artículos 119, párrafo primero; y 45 del Código Penal), ambos en calidad de autor.

Para requerir la condena el fiscal jefe Gastón Ávila valoró como agravantes la extensión del daño causado, el sometimiento por parte del imputado y la existencia de una relación previa con ambas víctimas, mientras que como atenuantes sólo tuvo en cuenta la ausencia de antecedes penales computables.

La teoría del caso acreditada en el juicio, y por la que se fijó la pena, es que la agresión sexual de mayor gravedad ocurrió el 14 de agosto de 2024, alrededor de las 18, en San Martín de los Andes. El abuso se produjo en la vivienda del imputado, a donde la mujer llevó al hijo que ambos tienen en común. En ese marco, S.B mandó al niño a jugar en el exterior de la casa y luego hizo ingresar a la víctima, la llevó por la fuerza hacia una habitación y cometió el abuso sexual.

S.B cometió otro hecho en septiembre de 2022, cerca de la medianoche, en el exterior de su casa en San Martín de los Andes, cuando intentó besarla en dos oportunidades y la tocó, por lo que la adolescente escapó corriendo.

Como querellante institucional en representación de la víctima menor de edad, intervino el defensor de los Derechos del niño y el Adolescente Lucas González.

El tribunal colegiado que fijó la pena, por unanimidad, estuvo integrado por la jueza Leticia Lorenzo y los jueces Maximiliano Bagnat y Juan Pablo Balderrama.

Con la imposición de la pena, el condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiCoPeDIS).

La identidad del condenado se mantiene en reserva para resguardar la intimidad de las víctimas y sus grupos familiares.