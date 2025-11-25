San Martín de los Andes: aprehenden a una persona en allanamiento tras apuñalar en el cuello a otra persona

La División Brigada de Investigaciones Zona Sur de San Martín de los Andes avanzó con actuaciones relacionadas a un hecho de lesiones ocurrido el pasado 23 de noviembre en la intersección de las calles Rivadavia y Leopoldo Lugones, donde un hombre resultó herido en la zona del cuello luego de ser atacado con un elemento contundente.

Según los datos recabados, el agresor conocido en el sector, se dio a la fuga antes del arribo del personal policial, mientras que la persona fue asistida inicialmente por vecinos y luego por personal del SIEN, siendo trasladada luego al hospital local para recibir atención médica.

A requerimiento de la Comisaría 23° y de la División Operativa Comando Radioeléctrico SMA, el área investigativa desplegó diversas tareas: análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a residentes del sector y verificación en sistemas policiales, lo que permitió establecer características físicas y de vestimenta del presunto autor.

Con esos aportes, se identificó un domicilio vinculado al sospechoso. Momentos después, el personal interviniente logró ubicar a un hombre cuyas características coincidían con las señaladas, procediendo a su aprehensión preventiva para la continuidad de las diligencias judiciales.

En el marco de la investigación y bajo directivas de la Fiscalía Única de la IV Circunscripción Judicial, finalmente ayer (24/11), se concretó un allanamiento en el domicilio del señalado, operativo que arrojó resultado positivo. En el lugar se demoró al sujeto y se secuestraron prendas con manchas compatibles con sangre, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad competente.