San Martín de los Andes: debía cumplir domiciliaria y lo atraparon en una pelea en la calle

Por pedido del asistente letrado Maximiliano Cattafesta, un juez de garantías dispuso que Fabián Vásquez, condenado en 2024 por dos hechos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, comience a cumplir de manera efectiva la pena de 7 años de prisión que le fuera impuesta.

La decisión se tomó luego de que el imputado incumpliera la medida de detención domiciliaria que tenía vigente.

El hecho ocurrió el domingo 10 de agosto, alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando la Policía recibió una denuncia por una pelea en la vía pública, en la intersección de las calles Elorriaga y Los Pinos de San Martín de los Andes. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 43 constató que uno de los involucrados en la riña era Vásquez, quien debía cumplir prisión domiciliaria. Fue trasladado al hospital local y luego quedó detenido.

Ese mismo día, el Cattafesta solicitó al juez Eduardo Egea que se revoque la prisión domiciliaria y que, en virtud de que ya se cumplieron las instancias de impugnación ordinaria, se disponga su detención para el cumplimiento de la pena. El magistrado hizo lugar al requerimiento.

Vásquez había sido declarado penalmente responsable el 25 de julio de 2024 por un tribunal colegiado integrado por los jueces Juan Pablo Balderrama, Eduardo Egea y Juan Manuel Kees, por dos hechos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa y en carácter de autor (artículos 41 bis, 42, 45 y 79 del Código Penal). En septiembre de ese año se le impuso la pena de 7 años de prisión efectiva.

Los hechos que motivaron la condena ocurrieron el 27 de agosto de 2023, entre las 5:33 y las 5:40, en la escalera y el sector de recepción de un hostel de Junín de los Andes. Durante una discusión, el acusado efectuó diez disparos contra un varón y una mujer. Al primero le disparó cuatro veces, provocándole heridas con dos proyectiles que ingresaron por la espalda; a la segunda le disparó en la zona de la boca.