San Martín de los Andes dijo presente en el Campeonato Nacional de Hockey

Entre el viernes 16 y el domingo 18 de agosto, se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén Capital la 51ª edición del Torneo Nacional de Hockey sobre Césped Sintético, donde la provincia de Neuquén tuvo una destacada participación.

En la categoría +30, la Selección de Neuquén contó con la presencia de dos jugadoras de San Martín de los Andes, pertenecientes al Club Bandurrias Rugby & Hockey: Micaela Rocha y Delfina Pantanali.

Rocha se desempeñó como capitana del equipo, mientras que Pantanali fue distinguida como jugadora destacada del torneo, en reconocimiento a su desempeño a lo largo de la competencia.

