San Martín de los Andes: mató a su hermano en Chacra 32 y quedó imputada

El hecho fue cometido el 1 de enero alrededor de las 3.15, en una vivienda del barrio Chacra 32, en donde la víctima vivía con la imputada ya que eran familiares entre sí.

A la acusada, R.L.M, el fiscal jefe le atribuyó de forma provisoria el delito de homicidio simple, aunque adelantó que no está descartada la posibilidad de que, con el avance de la investigación, la acusación se modifique por un delito más leve que contemple el exceso en la legítima defensa.

Esto último porque la imputada apuñaló a su hermano con un cuchillo que tomó de la cocina, cuando intentó golpear a la madre. Y en un contexto donde la víctima, previamente, ya había golpeado a esas dos personas con golpes de puño.

Las fuentes comentaron que el problema se originó presuntamente porque la madre le recriminó a su hijo que estaba en la madrugada en la calle con dos chicas y le ordenó que se fuera a la casa.

Al parecer, el joven enfureció por la reprimenda de la madre delante de las mujeres, que se marcharon. Luego, cuando regresó a la vivienda golpeó a la madre y se fue del domicilio supuestamente para tratar de reunirse con las mujeres. No lo logró.

Retornó a la vivienda familiar y todo indica que la discusión continuó con la madre y, al parecer, la hermana intervino presuntamente en defensa de la madre, porque Ronan la iba a golpear. Y en segundos, la joven le clavó un cuchillo en la zona abdominal a su hermano.

Cómo medida cautelar, el fiscal jefe requirió que a la acusada se le imponga la prohibición de salir del país, que realice presentaciones semanales en la comisaría y que fije un domicilio, todo por el plazo de tres meses.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Balderrama, avaló la formulación de cargos, así como el pedido de medidas cautelares y estableció el plazo de investigación en tres meses.