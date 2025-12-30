San Martín de los Andes prepara el operativo de seguridad por la llegada de River Plate

Instituciones federales, provinciales y municipales analizaron el operativo que se montará para preservar la seguridad de quienes se acerquen a ver la llegada del equipo de River, el próximo viernes por la noche.

El secretario de gobierno del Municipio, Matías Consoli, encabezó la reunión de la que participaron representantes de la Policía del Neuquén, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Sistema de Emergencia del Neuquén (SIEN), Bomberos Voluntarios, la empresa de seguridad PTP, áreas municipales operativas y representantes de la filial de River Plate en nuestra ciudad

Los resultados positivos de operativos anteriores permiten una base de experiencia importante que, en este caso, se adecuará a los horarios de llegada del avión de River, a la fecha en que se producirá el arribo y a la concurrencia que, se estima, será similar a la del año pasado.

La Policía del Neuquén coordinará el operativo, con el aporte de personal y móviles de las demás instituciones, para garantizar la seguridad del micro, de los simpatizantes y del resto de las personas, en el trayecto que va desde el aeropuerto Carlos Campos hasta el Golf, donde se hospedará el plantel.

Se establecerán tres puestos fijos de control en el trayecto, despliegue en el tramo mencionado, y acompañamiento del micro con móviles. Sólo se cortará la Ruta Nacional 40 de manera total únicamente en el momento en que se desplace el micro, ya entrada la noche. Antes y después, se mantendrá un vallado en las áreas más concurridas del trayecto.

También se desplegarán Bomberos Voluntarios y ambulancias con personal del Sistema de Emergencias de la provincia. Policía Federal y Gendarmería dispondrán de vehículos y efectivos. Por el Municipio habrá participación de varias áreas, entre ellas Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Guardas Ambientales.

El objetivo del despliegue de fuerzas e instituciones no solo busca asistir al plantel que realizará la pretemporada en nuestra ciudad sino también a las personas que se acerquen para acompañar el arribo y a quienes circunstancialmente transiten por la zona ese día.

Tanto la Dirección de Protección Civil como la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio piden a la población que respete las normas de tránsito, el movimiento de peatones y las indicaciones de cada uno de los puestos de control para evitar accidentes y embotellamientos. Recuerdan, además, la extrema importancia de evitar incendios y que se realizarán controles de alcoholemia en cumplimiento de la Ordenanza que dispone alcohol cero al volante y que está prohibido el uso de pirotecnia.

El Municipio recuerda que, actualmente se encuentran vigentes la Ordenanza Municipal 1031/92, así como la Ley Provincial N°2.833 sobre la prohibición de pirotecnia durante todo el año y en cualquier evento.

Ambas normas prohíben la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de artificios de pirotecnia y cohetería, sean estos de venta libre o no, y/o de fabricación autorizada y establece, además, multas.