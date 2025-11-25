San Martín de los Andes presente en el KCC

El Karting con Caja cerró este fin de semana el Campeonato Clausura 2025 con la disputa de la sexta y séptima fecha en Fernández Oro. Entre los protagonistas de la categoría Prejunior, la actuación de Franco Vargas se destacó por su solidez, regularidad y crecimiento sostenido a lo largo de ambas jornadas.

Según los registros oficiales, Vargas largó desde el fondo en la Serie, partiendo desde la 10ª posición, condición que lo obligó a construir su avance desde atrás. A pesar de ello, mantuvo un ritmo competitivo constante, con tiempos de 46.4 a 46.5 segundos.

En la Final, el piloto completó todas las vueltas sin sanciones, mostrando una ejecución limpia, controlada y sin errores, lo que le permitió terminar en un destacado 6º puesto. Su desempeño fue catalogado como estable, firme y competitivo, evidenciando una evolución clara hacia el cierre del campeonato.

El fin de semana también consagró a los campeones del año: Ciro Suárez (Junior), Iker Medel (Prejunior), Lucas López (Varilleros), Federico Ferrero (Senior), Oscar Rebolledo (Máster 150) y Franco Rossomanno (Internacional). Con doble fecha, maniobras vibrantes y definiciones al límite, el Clausura 2025 dejó un balance positivo y expectativas en alza para la próxima temporada.