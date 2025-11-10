San Martín de los Andes presente en la final de la Liga Robótica Neuquina

Nuestros representantes locales, fueron premiados en la categoría Sumo Robótico Autónomo y Sumo Robótico Mixto.

Con una gran afluencia de público y más de 150 robots se realizó este sábado la final de la Liga Robótica Neuquina en el estadio Ruca Che de Neuquén capital. Participaron equipos provenientes de todas las regiones de Neuquén y, además de la vecina provincia de Río Negro.

Durante toda la jornada, las más de 600 personas que asistieron pudieron ser parte, no sólo de competencias entre los equipos finalistas, sino también de talleres, charlas y experiencias tecnológicas abiertas a la comunidad.

Participaron equipos de toda la provincia en tres categorías: Fútbol Robótico (partidos entre robots radiocontrolados que buscan anotar goles); mini Sumo Robótico (autónomo o radiocontrolado), que son robots de menor tamaño que intentan sacar a su oponente del área delimitada; y Sumo Robótico (autónomo o radiocontrolado), versiones más grandes que ponen a prueba fuerza y estrategia en el DohyÅ (espacio en donde los combates de sumo).

El gobernador Rolando Figueroa envió una salutación a los organizadores del evento y a los participantes y expresó: “Quiero destacar la relevancia del encuentro que, en la instancia final y celebrando la integración provincial, promueve propuestas de acceso al conocimiento científico-tecnológico, para potenciar el desarrollo, la innovación y la evolución de toda la comunidad”.

El ministro de Planificación, Rubén Etcheverry, participó de la jornada y resaltó la labor de la agencia Anide en esta temática y agradeció a todas las escuelas, equipos, participantes y familiares por acompañar este evento.

“Es increíble poder ver a estos chicos y chicas jugando, compitiendo y sobre todo, trabajando en equipo en cada desafío, y es de resaltar la pasión y entusiasmo que ponen en esto que, además, como venimos trabajando desde el Estado provincial, es parte de la agenda tecnológica y de innovación que tiene que ver con el futuro y que buscamos que actividades como la robótica y la inteligencia artificial se expanda en todo el territorio de Neuquén”, sostuvo Etcheverry.

“Es muy importante la presencia de las familias de los competidores, porque ellos se sienten acompañados e incentivados para seguir participando de estas competencias”, valoró.

La premiación tuvo varios ganadores

En la categoría sumo robótico autónomo se impusieron el robot T 800 de UTN; Benja de Escuela Prodigy; Jay Jay de San Martín de los Andes; Zetabot de Escuela Prodigy.

En categoría sumo robótico autónomo mixto ganó Blue, de Cotesma San Martín de los Andes.

En Mini sumo robótico autónomo infantil ganó Robochina y Lego de Escuela Prodigy de Neuquén.

En Mini sumo controlado mixto, ganó Atom, de Escuela Prodigy; Walle E de Prodigy Neuquén y Wonky, de taller de Robótica de Fernández Oro (Río Negro).

En Mini sumo robótico autónomo adulto, se impuso El Poderoso, de Escuela Prodigy.

En fútbol infantil, ganó el robot Fútbol, Robert, Jugador de Fútbol y Dragón, todos de Escuela Prodigy de Neuquén.

La Liga Robótica Neuquina es una iniciativa organizada de manera conjunta por la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), dependiente del ministerio de Planificación, Innovación y Modernización; la Escuela Prodigy y BIT Cotesma de San Martín de los Andes. Cuenta con el acompañamiento de Emprendimientos Culturales y Deportivos Neuquinos (ECyDENSE) y el Ministerio de Educación y tiene como auspiciantes a Davitel, Infotech, Fundación YPF y EcoNat IT Consulting, empresas que apuestan al crecimiento del ecosistema tecnológico provincial.