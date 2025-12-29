San Martín de los Andes se prepara para la llegada de River Plate

El Club Atlético River Plate tiene todo listo para arribar a esta ciudad cordillerana el próximo 2 de enero a las 19 h, donde desarrollará la última etapa de su pretemporada 2026 de cara al Torneo Apertura.

El plantel profesional se reencontrará primero en River Camp (Ezeiza) para trabajos iniciales de preparación física y técnica, y luego se desplazará al sur argentino para continuar la puesta a punto entre el 3 y el 18 de enero.

Autoridades municipales y provinciales despliegan operativos de seguridad y logística ante la llegada del Millonario. El Ministerio de Seguridad de Neuquén y la Policía provincial trabajan en un plan de control desde el aeropuerto hasta el lugar de concentración del equipo, asegurando un desarrollo ordenado de todas las actividades.

La elección de San Martín de los Andes no es casual: se repite la experiencia de veranos anteriores por sus condiciones naturales, infraestructura y tranquilidad.

La filial local del club organiza un banderazo gigante para recibir al plantel desde el aeropuerto hasta el hotel donde se alojará, acompañando a los futbolistas y técnicos en su llegada. El pasillo rojo y blanco que se perfila podría extenderse por varios kilómetros siguiendo la ruta desde Chapelco hasta el complejo.

Los organizadores instan a los fanáticos a no usar pirotecnia, no arrojar basura y no encender fuego, con el objetivo de cuidar el entorno natural.