San Martín de los Andes, sede del Segundo Encuentro de Teatro Adolescente 2025

Por: Victoria Veloso

Del 10 al 12 de noviembre, San Martín de los Andes es escenario del Segundo Encuentro de Teatro Adolescente de Neuquén, una propuesta que reúne talleres, funciones y espacios de creación colectiva con la participación de elencos provenientes de Zapala, Junín de los Andes y la localidad anfitriona.

El evento, organizado por Espacio Trama con el acompañamiento del Instituto Nacional del Teatro, busca fortalecer la expresión artística juvenil, promover la identidad escénica local y seguir consolidando a San Martín como un polo cultural en crecimiento.

Las funciones teatrales también ocuparán un lugar central durante el encuentro. El martes 11 a las 20 hs se presentará “Recuerdos del Bosque”, de la Compañía Asombra (Junín de los Andes), seguida a las 20.40 hs por “Infancia Feliz”, del grupo coordinado por Sandra Monteagudo (SMA).
El miércoles 12 a las 10.30 hs será el turno de “Sin Filtro”, del grupo A.D.A.C. Teatro Adolescente (Zapala), y a las 12.15 hs, “Quizás, Amén”, del grupo Mal de Ojo (Zapala).

El cierre se realizará el miércoles 12 a las 17.30 hs con un Montaje Improvisado, que reunirá las escenas creadas durante los talleres, reflejando la energía y creatividad que atraviesan todo el encuentro.

Todas las actividades son a la gorra, abiertas al público, y se desarrollarán en Espacio Trama.
Las reservas pueden hacerse directamente en el lugar o al 2944 65-9525.

