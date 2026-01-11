San Martín de los Andes vibra: Luck Ra confirma show gratuito frente al lago Lácar

San Martín de los Andes se prepara para prender la temporada de verano con música, paisaje y acceso libre. El sábado 24 de enero de 2026, el cantante Luck Ra, brindará un recital gratuito en la Costanera del Lago Lácar, organizado por el Centro de Esquí Chapelco con apoyo del Municipio local.

La propuesta cultural está orientada tanto a vecinos como turistas que visiten la ciudad patagónica en pleno auge estival. El evento, con entrada libre y gratuita, incluirá la participación de bandas locales y artistas invitados, integrando una jornada musical diversa frente a uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la región.