San Martín de los Andes vivió otra gran Fiesta Nacional del Montañés

Con gran concurrencia de vecinas, vecinos y turistas, se cumplió este domingo la 44ta. Edición de la Fiesta Nacional del Montañés, una jornada que incluyó los tradicionales concursos de hacheros, el desfile de cierre y el sorteo de un auto 0 Km, que fue ganado por una docente de nuestra ciudad.

Como cada edición, la Fiesta reunió muchas familias de los parajes y de localidades cercanas, muchas de las cuales acompañaron a familiares y amigos concursantes de las categorías de hacheros, hacheras, hacheritos, motosierristas y sierra corvina.

La jornada, organizada por la Secretaría de Cultura del Municipio, incluyó puestos gastronómicos y un espacio especial para que los visitantes puedan degustar de chocolate y tortas fritas. Varias instituciones acompañaron esta tradicional celebración neuquina.

La Fiesta estuvo acompañada por el intendente municipal, Carlos Saloniti; el secretario de Cultura, Gustavo Santos; y otros secretarios y funcionarios del gabinete, además de representantes de las instituciones que auspiciaron y acompañaron esta jornada.

Como estaba previsto, luego del desfile y sobre el final de la Fiesta, se realizó el sorteo del Toyota Yaris XS 1.5 5P CVT. El premio fue ganado por Romina Conti, docente del Centro de Formación Profesional N° 19. Ella compró un número en la Secretaría de Turismo, uno de los puntos de venta de la rifa, y su mamá, Estela, encargó otro número desde la ciudad de Bahía Blanca, que fue comprado en una de las agencias de nuestra ciudad.

Ganadores de los concursos:

Hacheritos:

1) Guillermo Benjamín Domínguez (Puente Blanco);

2) Dylan Curruhuinca (Quila Quina)

3) Santino Echavarría Campodónico (Villa Domínico, provincia de Buenos Aires)

Motosierras:

1) Brian Ordenez Veliz (Barrio Cantera)

2) Ariel Oscar Matamala

3) Fabio Torres (Abra ancha, Aluminé)

Sierra Corvina:

1) Imanol Mariqueo – Francisco Concha

2) Emilio Hernández – Denis Hernández (Newen Antug)

3) Gerardo Concha-Matías Araoz

Hacheras:

1)Micaela Ayelén Méndez (Barrio Las Rosas)

2)Gladis Beatriz Novoa (Trahunco)

3)Rosa Valeska Monsalve Inostroza (Barrio Vallejos)

Hacheros:

1) Maximiliano Rogel (Bariloche)

2) Jonathan Méndez

3) Alejandro Concha





































Además del personal de la Secretaría de Cultura, la jornada estuvo acompañada por trabajadores de otras áreas del Municipio, encargadas de la organización, logística, seguridad, limpieza, traslado de troncos, distribución de chocolate y tortas fritas y asistencia a los concursantes y al público en general.