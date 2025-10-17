San Martín de los Andes y JetSMART lanzan una campaña promocional para disfrutar la primavera en la Patagonia

San Martín de los Andes junto a JetSmart, impulsaron promociones para incentivar el turismo durante el periodo primaveral, con importantes beneficios en vuelos, alojamiento, gastronomía y más.



Con el objetivo de promover la llegada de visitantes durante la temporada baja, la secretaría de Turismo de San Martín de los Andes junto con la aerolínea JetSmart diseñaron una campaña promocional que ofrece descuentos de hasta un 30% para viajar y disfrutar de montañas, lagos y naturaleza en su máximo esplendor.

La promoción, que estará vigente desde el viernes 16 de octubre hasta el 15 de noviembre, contempla un cupón de descuento otorgado por la aerolínea para la compra de pasajes hacia el destino, utilizando el código SMA al momento de la operación.

En consonancia, los prestadores turísticos de San Martín de los Andes se sumaron a la iniciativa con atractivas propuestas y beneficios exclusivos. Respecto de los alojamientos, se podrá acceder a noches al precio de dos y, a la vez, habrá descuentos del 15% en gastronomía, agencias de viajes y alquiler de autos.

La cartera de turismo y los prestadores locales invitan a turistas de todo el país a aprovechar esta oportunidad para vivir la primavera en un destino que combina naturaleza, gastronomía, aventura y descanso en un entorno único de la Patagonia.

Para más información sobre los beneficios se puede consultar la página web de la secretaría de Turismo local, en el link https://sanmartindelosandes.gob.ar/