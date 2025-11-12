Deportes

Sanmartinenses brillaron en el Columbia Trail Challenge Huilo Huilo

Por: Victoria Veloso

Fecha:

Durante el fin de semana pasado se disputó una nueva edición del Columbia Trail Challenge Huilo Huilo 2025, en Chile, con destacadas actuaciones de atletas de San Martín de los Andes.

El sábado 8, Pablo Bascoy logró el 3° puesto en la clasificación general de los 10k, mientras que María Eugenia Mur se ubicó 3° en la categoría 40-49 años en los exigentes 45k. Además, Abril Gamino tuvo una sólida participación en los 10k, completando una destacada jornada para la delegación local.

El domingo 9 fue el turno de Germán Carrizo, quien se consagró 1° en la general de los 10k, coronando un fin de semana de excelentes resultados para los representantes sanmartinenses.

El Cineclub “Hollywood” presenta Cyrano de Bergerac
Continúan con las negociaciones para destrabar la reducción de servicios del transporte urbano

