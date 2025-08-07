DeportesRegionales

Sanmartinenses dijeron presente en los juegos regionales de adultos mayores

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Piedra del Águila fue sede de los Juegos Regionales Neuquinos de adultos mayores, encuentro en el que San Martín de los Andes estuvo representado en tenis de mesa y en sapo.

Tras el encuentro, que se realizó el pasado fin de semana, pasaron a la etapa provincial las siguientes parejas:

Femenina: Cristina Calderón y Gladys Romero.

Masculino: José Méndez y Luis Pérez

Mixto: Pablo Lacruz y Elizabeth Kobylarz

Además, el mismo fin de semana se realizó en Junín de los Andes un encuentro de Newcon de los Juegos Regionales Neuquinos del que participaron las categorías +50 y +60. La categoría +50 avanzó a la etapa provincial.

Marcela Barrientos
