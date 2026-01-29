Se abren las inscripciones para segunda edición de La Noche de las Artes

El domingo 22 de febrero se realizará la segunda Noche de las Artes de este verano 2026. La Avenida San Martín volverá a convertirse en una gran peatonal cultural, con múltiples presentaciones escénicas y espacios expositivos. Será una verdadera fiesta del arte callejero, con propuestas para todos los gustos y edades.

¡ATENCIÓN ARTISTAS INTERESADOS EN PARTICIPAR!: las inscripciones se realizarán en la Secretaría de Cultura (Cap. Drury 665), los días hábiles, desde el miércoles 28 de enero hasta el martes 10 de febrero, de 8:00 a 15:00hs.

La convocatoria está destinada a los siguientes rubros: artes plásticas, fotografía, producciones audiovisuales, música, danzas, teatro, circo, títeres, bibliotecas, librerías y editoriales, y artes y oficios.

Para la categoría “artes y oficios” se establece un cupo máximo de 130 espacios expositivos.

Asimismo, habrá un cupo máximo de 85 “presentaciones escénicas”.

Importante: los grupos que hagan “presentaciones escénicas” y deseen actuar en un mismo espacio físico, uno a continuación de otro (porque comparten sonido o por cualquier otra razón), deberán presentarse juntos al momento de hacer la inscripción.

Para la modalidad “en continuado” se aceptarán un máximo de cuatro presentaciones escénicas.

Para más información comunicarse al (02972) 427-315 int. 361, de lunes a viernes, de 8 a 15hs.