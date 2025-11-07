LocalesMunicipales

Se celebra el día del Empleado Municipal: se prestan los servicios indispensables

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El Gobierno municipal declaró Asueto Administrativo en el ámbito de la Administración Pública Municipal para este viernes 7 de noviembre, en conmemoración del Día del Empleado Municipal, que se celebrará este sábado.

El Decreto, firmado por el intendente Carlos Saloniti, dispone, además, que “las áreas esenciales del Municipio deberán asegurar la prestación de los servicios indispensables”.

La norma recuerda que, la fecha del 8 de noviembre este año coincide con un día no laborable para la mayoría de los trabajadores municipales y que, a fin de formalizar la conmemoración y reconocimiento al empleado municipal, dentro de una jornada laboral, corresponde declarar asueto administrativo este viernes 7 de noviembre.

También rememora que la fecha está destinada a reconocer la labor de las trabajadoras y trabajadores municipales

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
La Provincia alquilará cuatro aeronaves para combatir incendios forestales
Artículo siguiente
El Municipio recuerda que está prohibido estacionar en el predio frente al Palacio Municipal

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

El sanmartinense León Leyva fue integrante del concierto de la Orquesta Juvenil Argentina 2025

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El joven trompetista sanmartinense León Leyva, integrante de la...

El Municipio recuerda que está prohibido estacionar en el predio frente al Palacio Municipal

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El Municipio informa que el predio ubicado frente al...

El Municipio extiende el plazo para la regularización de deudas municipales

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El Municipio, tras la aprobación de la ordenanza por...

Finaliza en estos días la obra de pavimentación de la calle los pinos, en El Arenal

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La cuadrilla de Obras Públicas completó de hormigón los...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina