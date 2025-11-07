Se celebra el día del Empleado Municipal: se prestan los servicios indispensables

El Gobierno municipal declaró Asueto Administrativo en el ámbito de la Administración Pública Municipal para este viernes 7 de noviembre, en conmemoración del Día del Empleado Municipal, que se celebrará este sábado.

El Decreto, firmado por el intendente Carlos Saloniti, dispone, además, que “las áreas esenciales del Municipio deberán asegurar la prestación de los servicios indispensables”.

La norma recuerda que, la fecha del 8 de noviembre este año coincide con un día no laborable para la mayoría de los trabajadores municipales y que, a fin de formalizar la conmemoración y reconocimiento al empleado municipal, dentro de una jornada laboral, corresponde declarar asueto administrativo este viernes 7 de noviembre.

También rememora que la fecha está destinada a reconocer la labor de las trabajadoras y trabajadores municipales