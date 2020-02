SE CONFIRMÓ LA PET RUN Y LA PRIMERA JORNADA DE ADOPCIÓN CANINA

>> Sin categoría

El mes de marzo arranca con todo en San Martín de los Andes, en cuanto a actividades para hacer con las mascotas y otras que tienen que ver con el bienestar de las mismas. La Asociación de Protectora de Mascotas de la localidad se sumará a la primera carrera o caminata en la cual tanto dueños como perros recorrerán 2 kilómetros con la intención de promocionar la tenencia responsable.

La carrera en cuestión, que lleva ese nombre pero no implica la necesidad de correr, sino más bien se trata de una caminata, está organizada por la Secretaría de Deportes y se incorpora al calendario de festejos realizados por con motivo del aniversario de San Martín de los Andes. Aún queda tiempo para la inscripción, que es gratuita y se dieron a conocer los requisitos: “tener ganas de compartir con la mascotas, llenar una ficha con los datos del dueño, llevar collar, correa y bozal (de ser necesario, según el temperamento del animal), exhibir el calendario de vacunas, y firmar responsabilidad del comportamiento de las mascotas. “en ningún momento hay que correr o caminar con el perro suelto, siempre se hará con la correa y llevando el mismo kit que usamos cuando salimos caminar, contemplando así la limpieza de la ciudad”, dijo Clara Greig a Lacar Digital, desde la Fundación.

Por otra parte, en la Plaza San Martín se ubicará el Stand de la Fundación, que tiene prevista también para ese día la realización de la primera jornada de adopción, en la cual se presentarán seis perros de la canilera para su adopción, además de un corralito de cachorros que también necesitan un hogar responsable.

Greig también habló de otros aspectos que hacen a la vida de los animales como lo es la castración, que con mucho éxito se viene realizando y se extenderá hasta fines de abril en la zona de Chacra 30. “El quirófano móvil está anclado ahí por el momento porque de parte de la Secretaría de Gestión Ambiental, consideraron que es la zona donde más castraciones se necesitan”

Un tema que ha quedado pendiente pero no se ha dejado de contemplar es el de la castración de felinos, por eso también en el mismo stand de la Asociación se estarán juntando firmas para que el Concejo Deliberante debata y tome las acciones pertinentes para incorporar la esterilización de felinos dentro de las actividades del quirófano móvil y así controlar la superpoblación de gatos en la localidad. “Estamos encaminados con el tema y no hay motivo para que no salga este año. Si trabajamos juntos con el municipio así todo se puede lograr”, dijo Greig optimista sobre el tema.