Se inauguró una nueva edición de la Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes

Este sábado la edición 19 de la Feria Regional del Libro, quedó totalmente inaugurada, durante una jornada que reunió un numeroso público en sus primeras actividades.

Ambos destacaron la importancia que tiene este encuentro y agradecieron el trabajo que realiza la Comisión de la Feria del Libro, encargada, junto a la Secretaría de Cultura, de organizar este encuentro que contará con más de cien actividades, tanto en el auditorio ubicado en la Sala Municipal de Exposiciones como en los espacios anexos.

Además de Natalia Vita y Gustavo Santos y todo el equipo de la Secretaría de Cultura, asistieron a la inauguración las y los concejales María Laura da Pieve, Sol Petagna y Pablo Padilla. También participaron los integrantes de la Comisión Organizadora de la Feria del Libro.