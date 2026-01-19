Se labraron 16 actas por alcoholemia durante un operativo conjunto de varias instituciones

Un operativo del que participaron instituciones del Municipio, de la Provincia del Neuquén y de Nación dejó como resultado la elaboración de 16 infracciones a conductores por consumo de alcohol, además de otras infracciones que incluyeron la retención de tres vehículos y dos licencias de conducir.

Sobre 110 vehículos controlados y 40 personas identificadas, además de las infracciones por alcoholemia, con el índice más alto de 1,26 G/L, se labraron ocho actas contravencionales, entre ellas por problemas en el seguro; por falta de chapa patente y por escape defectuoso.

El operativo se realizó el viernes en el mástil de inicio de Ruta de 7 Lagos; en Costanera y en Ruta 62, con la presencia de personal y móviles de diferentes instituciones municipales, provinciales y nacionales.

El trabajo fue coordinado, en el marco del Consejo de Seguridad Ciudadana, por las áreas del Municipio de Protección Civil; Seguridad Ciudadana; y Subsecretaría de Gobierno, dependientes de la Secretaría de Gobierno. Participaron también el Cuerpo de Ordenadores de Tránsito (COTT) y Seguridad e Higiene.

También fueron parte del operativo Gendarmería Nacional; Policía de la Provincia del Neuquén, a través de Antinarcóticos, Brigada de Investigación y Comando Radioeléctrico; Policía Federal; y la Agencia de Seguridad Vial de Nación.

El trabajo se basó en una diagramación realizada en operativos anteriores, aunque esta vez contó con la presencia de personal y móviles de fuerzas nacionales.