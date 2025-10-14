Se licitan 15 locales comerciales en el Centro Termal Copahue

Los pliegos pueden consultarse de manera gratuita en la web oficial del Ente Provincial de Termas del Neuquén. Las ofertas se recibirán hasta el 22 de octubre.



El Ente Provincial de Termas del Neuquén abrió la Licitación Privada N°06/2025 para la concesión de 15 espacios comerciales en el Centro Termal Copahue; entre ellos se encuentra una confitería, un depósito y 11 locales funcionales al rubro. Los pliegos pueden consultarse de manera gratuita en la web oficial y las ofertas se recibirán hasta el 22 de octubre.

El objeto de la licitación es la concesión de 15 locales funcionales para comercio, conformados por 11 espacios comerciales, un depósito y otro denominado confitería, el cual cuenta con un sector de recepción con barra, cocina, depósito y espacio común con acceso a los sanitarios. Todos estos espacios se encuentran localizados entre las calles Dr. Ortiz Vélez, Dr. Herrero Ducloux y Cacique Cheuquel, dentro de la Galería Comercial Copahue.

Además, se incluye un local denominado Confitería, situado en el Complejo Balneoterapia, y un local lindante a la Laguna Verde, todos en el centro termal Copahue.

Los pliegos de bases y condiciones generales de la licitación se pueden adquirir gratuitamente en la página web oficial del Ente Provincial de Termas de Neuquén: https://termas.neuquen.gov.ar/concesion-de-quince-15-locales-comerciales/

La recepción de las ofertas será por Mesa de Entrada de las oficinas administrativas de Neuquén capital, ubicadas en calle Leguizamón 635 o Mesa de Entrada de las oficinas administrativas de Loncopué, en calle Belgrano s/n.

Para informes, se puede consultar en la Dirección General de Compras ubicada en Leguizamón 635 de Neuquén capital, al teléfono 2995336050 o a los correos electrónicos comprastermasnqn@gmail.com y lvinett@neuquen.gov.ar.

La fecha de apertura de sobres será el 22 de octubre, a las 13, en la Sala de Reuniones del Ente, ubicada en Gdor. Rodríguez s/n de Loncopué.