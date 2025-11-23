SE NECESITAN 15 DONANTES DE SANGRE PARA BENJAMÍN “PIRINCHO” VERA

La comunidad de San Martín de los Andes enfrenta una carrera contrarreloj: “Pirincho”, será sometido este viernes a una cirugía cardíaca de alta complejidad y necesita 15 donantes de sangre para poder concretar la intervención.

Tras meses de demoras por parte de su obra social, fue él mismo quien debió reunir el dinero para operarse. Ahora, el último paso indispensable es garantizar la disponibilidad de sangre en el servicio de Hemoterapia.

Jueves 27/11 — de 7 a 9 hs

Lugar: Servicio de Hemoterapia – 1° piso, Irigoyen 47, Cipolletti

Indicar: “Para el paciente Benjamín Vera”

Grupos y factores necesarios

Algunos donantes deben ser 0 positivo

El resto puede ser cualquier grupo y factor

Requisitos para donar sangre

(Según el Servicio de Hemoterapia – Leben Salud)