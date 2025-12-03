Se reabren las negociaciones paritarias del Convenio Colectivo de Trabajo de la Ley 3373

Abarca al personal de la Administración centralizada y descentralizada, entes autárquicos no convencionados, comisiones de fomento e Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). A partir del decreto 1614/25, el gobernador Rolando Figueroa autorizó la reapertura y designó a los representantes del Ejecutivo.



El gobernador Rolando Figueroa autorizó hoy, a través del decreto 1614/25, la reapertura del procedimiento de negociación paritaria sectorial de los trabajadores y las trabajadoras comprendidos dentro del Convenio Colectivo de Trabajo de la Ley 3373 para el personal dependiente de la Administración centralizada y descentralizada, entes autárquicos no convencionados, comisiones de fomento e Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Fueron designados como representantes titulares del Ejecutivo Provincial para conformar la Comisión Paritaria Sectorial: Ximena Soledad González, Romina Johana Villegas, Natalia Alejandra Puppio, Lucas Francisco Parra y Laura Soledad Fernández. Como suplentes fueron elegidas Paola Silvana Masino, María Emilia Utrovicic, Georgina Elisabet Sandoval, Marina Lardit y María Pía Milano.

En los considerandos del decreto se explica que la reapertura del convenio de la Ley 3373 fue uno de los acuerdos a los que se arribó en las mesas de negociación entre el Ejecutivo y los gremios estatales Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

Además, se destaca que el procedimiento de negociación colectiva “resulta una herramienta imponderable para definir las relaciones laborales entre el Estado Provincial y sus trabajadores/as, toda vez que favorecen a los espacios de diálogo, debate y consenso”.

También se indica que el Ejecutivo Provincial “entiende necesario profundizar el camino del diálogo con los distintos sectores vinculados a la Administración Pública”, entre los que se encuentran aquellos que ejercen la representación de los trabajadores y las trabajadoras estatales.

“De esta manera, es posible asegurar igual tratamiento de las distintas temáticas incorporadas y/o a incorporar en los Convenios Colectivos de Trabajo sectoriales, a efectos de establecer condiciones de trabajo igualitarias entre los distintos sectores de la Administración Pública Provincial”, se agrega.

El decreto fue refrendado por los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; de Gobierno, Jorge Tobares; y de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli.