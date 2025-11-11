Regionales

Se realizará el Segundo Taller Regional de Acción Climática de la Región Lagos del Sur

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El próximo viernes, 14 de noviembre, se realizará el Segundo Taller Regional de Acción Climática de la Región Lagos del Sur, que se llevará a cabo a las 10.30 hs. en la Casa de la Cultura de Junín de los Andes, ubicada en Coronel Suarez 420.

El objetivo del taller es presentar los avances del Plan Provincial de Acción Climática (PAC) para validar y priorizar las medidas de acción propuestas para la región.

De acuerdo a la Ley 3454 de Régimen de Acción Climática de la Provincia del Neuquén, la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Cambio Climático, es la Autoridad de Aplicación encargada de su confección y su puesta en marcha en todo el territorio.

El Plan de Acción Climática es un documento estratégico que detalla las medidas y acciones concretas que la provincia implementará para enfrentar los desafíos del cambio climático. Este plan actúa como una hoja de ruta, estableciendo objetivos claros y metas a corto, mediano y largo plazo.

En una primera instancia, se efectuó e l relevamiento de las vulnerabilidades y percepciones de amenazas climáticas en cada región. Con el aporte recibido en el Primer Taller, más la contribución de los equipos técnicos ministeriales, se realizó el diagnóstico provincial. 

Con esta información, se diseñaron medidas de adaptación y mitigación efectivas para abordar los desafíos climáticos en la provincia del Neuquén e n sintonía con nuestro objetivo que e s desarrollar estrategias que promuevan la resiliencia y la sostenibilidad en la provincia.

En esta segunda instancia, la finalidad es compartir con la comunidad el diagnóstico provincial y las medidas diseñadas para priorizarlas de acuerdo a la realidad de cada región.

Los interesados en participar del taller deberán inscribirse a través de un formulario que se publica en la página web del Municipio (prensa.sma.gob.ar) y en Facebook del Municipio.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEfi3GYh68oMdQSYNMqyaBo_Wh56lzzOnKpZST_QStveeYmw/viewform

La inscripción previa en el taller es fundamental para poder tener una previsión de la cantidad de participantes a los fines organizativos de la actividad.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
La Orquesta Escuela de Los Andes brilló en el 1° Encuentro Interprovincial de Orquestas Juveniles de la Cordillera
Artículo siguiente
Tiziano Sepúlveda se consagró bicampeón cordobés de motocross

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

La Orquesta Escuela de Los Andes brilló en el 1° Encuentro Interprovincial de Orquestas Juveniles de la Cordillera

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Este fin de semana, la Orquesta Escuela de Los...

Incorporan 22 médicas y médicos al Sistema Público de Salud

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
A través de un decreto, se autorizaron designaciones de...

Así están las rutas neuquinas tras las tormentas

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Desde el gobierno provincial pidieron a la ciudadanía que...

Se viene el Festival Patagónico de la Empanada

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Zapala se prepara para un fin de semana con...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina