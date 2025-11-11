El próximo viernes, 14 de noviembre, se realizará el Segundo Taller Regional de Acción Climática de la Región Lagos del Sur, que se llevará a cabo a las 10.30 hs. en la Casa de la Cultura de Junín de los Andes, ubicada en Coronel Suarez 420.

El objetivo del taller es presentar los avances del Plan Provincial de Acción Climática (PAC) para validar y priorizar las medidas de acción propuestas para la región.

De acuerdo a la Ley 3454 de Régimen de Acción Climática de la Provincia del Neuquén, la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Cambio Climático, es la Autoridad de Aplicación encargada de su confección y su puesta en marcha en todo el territorio.

El Plan de Acción Climática es un documento estratégico que detalla las medidas y acciones concretas que la provincia implementará para enfrentar los desafíos del cambio climático. Este plan actúa como una hoja de ruta, estableciendo objetivos claros y metas a corto, mediano y largo plazo.

En una primera instancia, se efectuó e l relevamiento de las vulnerabilidades y percepciones de amenazas climáticas en cada región. Con el aporte recibido en el Primer Taller, más la contribución de los equipos técnicos ministeriales, se realizó el diagnóstico provincial.

Con esta información, se diseñaron medidas de adaptación y mitigación efectivas para abordar los desafíos climáticos en la provincia del Neuquén e n sintonía con nuestro objetivo que e s desarrollar estrategias que promuevan la resiliencia y la sostenibilidad en la provincia.

En esta segunda instancia, la finalidad es compartir con la comunidad el diagnóstico provincial y las medidas diseñadas para priorizarlas de acuerdo a la realidad de cada región.

Los interesados en participar del taller deberán inscribirse a través de un formulario que se publica en la página web del Municipio (prensa.sma.gob.ar) y en Facebook del Municipio.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEfi3GYh68oMdQSYNMqyaBo_Wh56lzzOnKpZST_QStveeYmw/viewform

La inscripción previa en el taller es fundamental para poder tener una previsión de la cantidad de participantes a los fines organizativos de la actividad.