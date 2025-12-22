Se realizaron exitosos operativos antidrogas en toda la provincia

De norte a sur del territorio provincial, el combate contra el tráfico de estupefacientes continuó este fin de semana con operativos coordinados que dieron como resultados el secuestro de droga, elementos vinculados a la venta y personas detenidas.



La Policía del Neuquén continúa asestando golpes al narcotráfico en todo el territorio provincial. Entre viernes y sábado se concretaron exitosos operativos en Senillosa, Centenario, Chos Malal y Villa La Angostura que permitieron el secuestro de estupefacciones, dinero, armas y vehículos, además de la detención de personas que quedaron a disposición de la Justicia.

El viernes, sendas intervenciones en Senillosa y Centenario culminaron con la detención de cinco personas mayores de edad y el secuestro de más de 600 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, armas, vehículos y diversos elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. Los allanamientos se llevaron a cabo en cuatro domicilios, con intervención de la Justicia provincial y federal, y demandaron más de cinco horas de trabajo coordinado entre distintas unidades policiales.

A partir de tareas de observación y seguimiento en el barrio CH de Senillosa, personal del Departamento Antinarcóticos logró corroborar la venta de sustancias ilícitas bajo la modalidad “delivery”. Con el avance de las pesquisas se identificaron nuevos involucrados y otros domicilios utilizados como puntos de venta, tanto en Senillosa como en el barrio Vista Hermosa de Centenario. Finalmente, se procedió a la clausura preventiva de uno de los inmuebles utilizados para la comercialización de drogas.

Chos Malal

En tanto, un operativo realizado el sábado en Chos Malal permitió asestar un golpe al microtráfico local, con el secuestro de clorhidrato de cocaína, cannabis sativa, una importante suma de dinero en efectivo, teléfonos celulares de alta gama, un vehículo utilizado para la comercialización y diversos elementos de fraccionamiento. Durante los allanamientos, llevados a cabo en dos viviendas de los barrios Centro y Uriburu, se demoró a un hombre y una mujer que quedaron detenidas por disposición de la Fiscalía.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial y se inició a partir de una denuncia judicial, reforzada por aportes anónimos realizados a través de la aplicación “Neuquén te Cuida” y la plataforma “Denuncia Narco Web”. En poco más de una semana, personal de la División Antinarcóticos Chos Malal, con colaboración de la División Antinarcóticos Añelo, reunió las pruebas necesarias para concretar las medidas judiciales.

Villa La Angostura

Por último, otro operativo realizado el sábado en la localidad cordillerana permitió desbaratar tres bocas de expendio de estupefacientes y dejar a dos personas imputadas en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, una de ellas una mujer con antecedentes penales y condena vigente, que cumplía prisión domiciliaria dispuesta por la Justicia Federal. Durante los allanamientos se secuestró clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares y elementos utilizados para la comercialización, en lo que constituyó el segundo golpe al narcotráfico en la ciudad en menos de 50 días.

En total participaron 35 efectivos y varios móviles policiales, en un despliegue coordinado que se desarrolló con normalidad y permitió avanzar en la lucha contra el narcotráfico en la localidad.