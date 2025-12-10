SE REALIZÓ LA 8° EDICIÓN DE LA COPA SAN MARTÍN DE HANDBALL

Del 6 al 8 de diciembre, San Martín de los Andes fue sede de la Copa San Martín Handball, que en su octava edición volvió a consolidarse como uno de los torneos regionales más convocantes. La competencia se desarrolló de manera simultánea en los gimnasios Javier Carriqueo y Club Lácar, reuniendo equipos de distintas localidades de la Patagonia y de Chile.

En la rama femenina participaron 10 equipos, incluyendo a Handball San Martín y Club Lácar como anfitriones y colaboradores de la organización, junto a representativos de Neuquén, Bariloche, Chos Malal, Roca y Puerto Montt. En la rama masculina compitieron 8 equipos, con presencias locales, regionales y chilenas.

El arbitraje estuvo a cargo de tres parejas provenientes de Cipolletti, Viedma, Roca y Esquel, con nivel Nacional A y Confederación Argentina, bajo la jefatura de Iván Cerna (Roca).

Los campeones fueron Escuela Municipal Bariloche en femenino y Independiente de Neuquén en masculino. Además, se entregaron reconocimientos a MVP de cada partido, valla menos vencida, goleadores por rama y el Equipo Ideal de la copa, conformado al cierre del torneo.

La organización destacó el clima de competencia y comunidad que se vivió durante el fin de semana, con tribunas colmadas, familias acompañando y una fuerte presencia institucional del jefe de gobierno, el subsecretario de deportes y el director de deporte. También se agradeció el apoyo de los auxiliares de los gimnasios y de la Municipalidad de San Martín de los Andes para garantizar el desarrollo del evento.