Se retomó la obra de asfalto camino a Lolog

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Luego del receso por las fiestas de fin de año, se retomaron en su totalidad, las actividades en el tramo de la Ruta Provincial 62 donde se ejecuta la obra de pavimentación. Los equipos y la maquinaria se encuentran  operativos en la traza.

Durante las próximas semanas se estarán desarrollando las siguientes tareas:

  • Trabajos de subbase
  • Ejecución de alcantarillas
  • Tareas de alambrados
  • Emparejamiento de sectores que requieren intervención para mejorar la transitabilidad

Ante la presencia permanente de maquinaria y personal de obra, se solicita a quienes circulen por la zona hacerlo con máxima precaución, respetando las velocidades máximas, la señalización vigente y las indicaciones del personal.

Para realizar consultas o acercar comentarios, se encuentra disponible el canal de comunicación de la obra:

Asimismo, se puede seguir la cuenta oficial @ObraRuta62 para conocer avances, novedades y medidas de seguridad durante la ejecución de la obra.

Se agradece la paciencia y el acompañamiento de la comunidad.

