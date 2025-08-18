LocalesTurismo

Se viene la 2ª Conferencia de Montaña y Nieve de las Américas

Por: Marcela Barrientos

Este encuentro representa una oportunidad estratégica para posicionar a San Martín de los Andes. Se abordarán diversos ejes a través de paneles, charlas y exposiciones a cargo de destacados especialistas nacionales e internacionales.

Los días 29 y 30 de agosto se llevará a cabo en San Martín de los Andes una nueva edición de la Conferencia y Expo de Montaña y Nieve de las Américas. El encuentro tendrá lugar en el Centro de Eventos Le Village. 

Organizada por el Bureau de Eventos y Convenciones local junto al ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, la conferencia propone un espacio de reflexión, actualización profesional y construcción colectiva sobre los desafíos y oportunidades del turismo de montaña en América.

El evento, que tuvo su primera edición en 2023, se encuentra dirigido a prestadores turísticos, profesionales del sector, estudiantes, deportistas, emprendedores, académicos y organismos públicos, entre otros actores vinculados al turismo y la montaña.

Durante las dos jornadas se abordarán ejes clave como seguridad en montaña, innovación tecnológica, turismo accesible, sostenibilidad, género e inclusión, a través de paneles, charlas y exposiciones a cargo de destacados especialistas del país y del exterior. 

Con entrada libre y gratuita, la participación requiere inscripción previa, disponible a través del sitio oficial: www.nieveymontanadelasamericas.com. Los cupos son limitados y se espera una amplia convocatoria. 

Este encuentro representa una oportunidad estratégica para posicionar a San Martín de los Andes como destino modelo en el desarrollo del turismo de nieve y naturaleza, consolidando además un espacio de networking y articulación regional con proyección continental. 

La conferencia cuenta con el respaldo de la Cámara Argentina de Turismo, la secretaría de Turismo de la Nación y ONU Turismo, junto a otros organismos internacionales, lo que refuerza su importancia en la agenda turística y profesional del continente. 

Desde la secretaría de Turismo de San Martín de los Andes y el ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén se invita a toda la comunidad turística a participar de esta propuesta única que promete dejar huella en el desarrollo del turismo de montaña en las Américas.

Para más información e inscripciones, contactarse mediante el correo info@nieveymontanadelasamericas.com,  www.nieveymontanadelasamericas.com o en Instagram en @montanaynievedelasamericas.

