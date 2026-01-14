GastronomíaRegionales

Se viene la 4ª Fiesta Provincial del Asado con Cuero de Aluminé

Por: Marcela Barrientos

El encuentro incluirá pruebas tradicionales, propuestas culturales, puestos de emprendedores y un menú criollo pensado para recibir a una gran concurrencia. Esta comida tiene fuertes raíces locales en una celebración que se encuentra dentro del calendario estival neuquino.

El 17 y 18 de enero se realizará la 4ª Fiesta Provincial del Asado con Cuero en Aluminé, en el Predio Municipal “Julián Parra”, a 3 kilómetros de la localidad. La celebración propone destrezas gauchas, bailanta campera, feria de artesanos y por supuesto, un gran almuerzo popular de asado con cuero.

Se esperan carnear doce vaquillas para degustar. Asimismo, se sumarán al menú chivos con cuero, lo que garantiza almuerzos multitudinarios para ambos días.

El asado con cuero forma parte de la identidad de esa región. Se trata de una costumbre arraigada en la zona de Aluminé que se prepara en marcaciones de animales, cumpleaños y cualquier festejo campero.

La grilla de actividades en el primer día comenzará a las 10,30 con el acto protocolar y la concentración de montados. Habrá capones para chicos y mujeres, juegos camperos, tambores infantiles, de ecuestres y jineteadas de petisos.

Posteriormente, será el turno del almuerzo del asado con cuero recién bajado del fuego y otros platos exquisitos platos criollos. El momento será acompañado con la presentación musical del artista local Cumil.

Por la tarde se desarrollarán desafíos de destreza con importantes premios, incluyendo competencias de cinchadas y pruebas gauchas tradicionales.

La jornada cerrará con una gran bailanta campera, con la participación de Los M y E Cisneros, Ventarrón Chamamecero y grupos locales.

El domingo 18 la actividad comenzará a las 10,30 con carreras de tambores para adultos y pial por equipos, con premios de hasta 5 millones de pesos. También habrá jineteadas de novillos y el gran desafío de bastos y encimera, que repartirá 7 millones de pesos. Luego, se presentarán ballets y grupos de danzas de Neuquén capital.

El valor de la entrada por día tendrá un costo de 20.000 pesos. En tanto, que el precio para acceder a la bailanta del sábado por la noche tendrá el mismo valor.

