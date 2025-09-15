LocalesSociedad

Se viene la primera Festi Feria Intercultural del Parque, Feria de productores e intercambio de semillas y saberes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El encuentro tendrá lugar entre las 10 y 14 horas, y estará dirigido a agricultores, huerteros, vecinos e instituciones.

La Subsecretaría de Producción, Empleo y Juventud invita a celebrar el inicio de la primavera el próximo sábado 20 de septiembre, en la Feria Intercultural de Productores locales del Parque Lineal Pocahullo, en dónde también compartiremos el intercambio de semillas saberes locales.

Este año, la actividad se integra tanto la feria de productores y elaboradores locales con la actividad de intercambio de semillas y saberes, con el propósito de fortalecer los vínculos comunitarios y promover prácticas sustentables.

El encuentro tendrá lugar entre las 10 y 14 horas, y estará dirigido a agricultores, huerteros, vecinos e instituciones interesadas en esta iniciativa que busca fomentar la conservación de la agrobiodiversidad, el diálogo intercultural y consumo de alimentos de producción local.

Los esperamos en el Parque Lineal Pocahullo, Elordi y 3 de Caballería.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
El Municipio convoca a una jornada de información y trabajo sobre discapacidad
Artículo siguiente
La Provincia fortalece la alimentación saludable en las escuelas

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

El Municipio convoca a una jornada de información y trabajo sobre discapacidad

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Habrá exposiciones y actividades de labor por comisiones para...

La sala Lidaura Chapitel cumplió 20 años

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Como parte de las actividades por los 20 años...

Expertos en tecnología y sostenibilidad se reunirán en San Martín de los Andes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Edge City Patagonia transformará la ciudad en un laboratorio...

Neuquén: única provincia que capacita a enfermería para colocar implantes subdérmicos

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La primera formación fue en la Región del Pehuén,...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina