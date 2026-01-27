LocalesPoliciales

Secuestran droga y dinero en efectivo tras un control preventivo

Por: Marcela Barrientos

El procedimiento se realizó cerca de una escuela primaria, luego de que dos hombres intentaran descartar sustancias al ser identificados. La Policía incautó cocaína, marihuana, un celular y dinero en moneda nacional y extranjera.

Un operativo preventivo realizado por la Policía de Neuquén permitió el secuestro de drogas y una importante suma de dinero en efectivo en la ciudad de San Martín de los Andes. El procedimiento tuvo lugar el lunes por la noche, alrededor de las 21.45, en inmediaciones de calle Capitán Drury al 900.

La intervención estuvo a cargo de personal de la División Antinarcóticos Zona Sur, que actuó tras un requerimiento del Comando Radioeléctrico local mientras se desarrollaban tareas de patrullaje preventivo en la zona.

Según se informó oficialmente, el hecho se inició cuando efectivos que patrullaban en cercanías de la Escuela Primaria N° 274 observaron a dos hombres en actitud sospechosa. Al ser interceptados para su correcta identificación, ambos intentaron descartar distintos elementos, presuntamente sustancias prohibidas. 

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al personal especializado en narcóticos para profundizar la requisa y el procedimiento correspondiente. 

Como resultado del operativo, la Policía logró secuestrar clorhidrato de cocaína, marihuana en distintas presentaciones, un teléfono celular y una suma considerable de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera. 

Tras dar aviso a la autoridad judicial interviniente, se dispuso la imputación de uno de los involucrados en el marco de la causa. En tanto, se continuaron las diligencias de rigor conforme a lo establecido por la normativa vigente. 

El procedimiento se enmarca en los controles preventivos que se realizan de manera habitual en distintos sectores de San Martín de los Andes, con el objetivo de prevenir el delito y el narcomenudeo.

Provincia anunció obras en los callejones de Gingins y Torres y rotondas en la Ruta Nacional 40

