Seminario-taller para docentes de matemática en San Martín de los Andes

La convocatoria está abierta para quienes se desempeñan en el tercer ciclo de nivel Primario, Secundario y Superior. La propuesta gratuita y presencial busca abordar la evaluación desde nuevas perspectivas teóricas, dentro del diseño curricular.



Está abierta la inscripción para participar del trayecto formativo “La evaluación como instrumento de aprendizaje en matemáticas”. Con un formato de seminario-taller, la propuesta está destinada a docentes de tercer ciclo de nivel Primario; y de Matemática de nivel Secundario y Superior que se desempeñan en la provincia del Neuquén.

La formación se centra en reflexionar sobre la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, y repensar los instrumentos evaluativos conforme a las nuevas lógicas del diseño curricular vigente.

La capacitación es gratuita y acredita 20 horas reloj. El cursado es presencial y tendrá lugar en la EPET N° 12 ubicada en Rudecindo Roca 940, de San Martín de los Andes. La fecha del encuentro está pautada para septiembre, el viernes 12 de 18 a 21, y el sábado 13 de 9 a 17.

El dictado está a cargo del equipo docente coordinado por Federico Olivero, e integrado por las profesoras Paula Pedraza y Noelia Bertoya.

La inscripción está abierta en el siguiente enlace: https://forms.gle/ukCHJ1NWDpAPvmWt6. Quienes deseen realizar consultas deben comunicarse al mail: equipotp.matematica@gmail.com

La propuesta de trabajo surge a partir de la experiencia y el diálogo con docentes de escuelas primarias y secundarias, dada la preocupación por las dificultades encontradas al momento de pensar, diseñar y gestionar los procesos evaluativos que demanda el nuevo diseño curricular de la escuela Secundaria; y cómo articularlo con el desarrollo de los instrumentos de evaluación y acreditación utilizados en la escuela Primaria. Por lo que el seminario-taller servirá para pensar la evaluación desde nuevas perspectivas teóricas.