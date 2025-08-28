Sesiones de Montaña y Del Sur Unificación presentan “YUNTA”

Desde su creación en 2022, Sesiones de Montaña se consolidó como un referente de la cultura urbana en la Patagonia, con una propuesta que combina la organización de eventos con talleres de formación artística. En la misma línea, el festival Del Sur Unificación, nacido en 2014 y precursor del proyecto, mantiene una trayectoria reconocida en la región.

Ambas iniciativas cuentan con declaraciones de Interés Cultural: en 2018 por el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes y en 2021 por el de Villa La Angostura, en el caso de Del Sur Unificación; y en 2024 por el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, para Sesiones de Montaña. Estos reconocimientos destacan su aporte a la diversidad cultural y la promoción del hip hop en la Patagonia.

A lo largo de los años, han sido escenario de artistas como Tortu aka Don Miguel, Núcleo aka Tinta Sucia (Conexión Real), Orion XL, Violeta Kala, Maldita Russa, Soui Uno, Golden Boyz y El Indio Javier Ortega, entre otros exponentes nacionales e internacionales. Además de los shows, sus propuestas incluyen talleres de baile, escritura y producción, fomentando el aprendizaje y la participación comunitaria.

La próxima cita será “YUNTA”, una jornada que se realizará el 20 de septiembre desde las 19:30 horas en el Bar Cultural Wemul, en San Martín de los Andes. El evento contará con presentaciones de Corka (VLA), 33 Clika (BRC), Doble V (BRC), Cochefa (SMA), Mef (JDA), Punny (SMA), Lirika MC (SMA), Morena15 & JBeatsBRC (SMA) y D.E.M.E.N.T.A.L (SMA).

Además, habrá puestos de ropa de segunda mano, sorteos y más propuestas. La entrada será libre y gratuita.