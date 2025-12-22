RegionalesSeguridad

Solicitan extremar la precaución en rutas provinciales durante las fiestas

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El Plan de Conectividad Vial se encuentra en una etapa de ejecución intensiva de pavimento y repavimentación en puntos estratégicos del territorio, como en las rutas provinciales 7, 17, 6, 26, 23, 46, 62, 63, 60, 43 y 54.

Ante el inicio de la temporada de festividades de fin de año y el consecuente incremento del flujo vehicular, el Gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, solicita a los usuarios extremar la precaución en la red vial provincial.

Actualmente, el Plan de Conectividad Vial se encuentra en una etapa de ejecución intensiva de pavimento y repavimentación en puntos estratégicos del territorio. Por tal motivo, se solicita circular con extrema precaución en las rutas provinciales 7, 17, 6, 26, 23, 46, 62, 63, 60, 43 y 54.

Los conductores encontrarán sectores con desvíos habilitados, tareas de movimiento de suelo y presencia de maquinaria pesada. Es imperativo el cumplimiento de la cartelería indicativa de velocidades máximas y las señales de advertencia dispuestas para garantizar la seguridad tanto de los viajeros como de los equipos de trabajo.

Además, se informa que en la mayoría de los frentes de obra se mantendrá una guardia mínima de mantenimiento para asegurar la transitabilidad y la señalización durante los días feriados. El despliegue total de las cuadrillas y la reanudación formal de las tareas operativas tendrán lugar el 5 de enero. 

Para consultas sobre el estado de transitabilidad en tiempo real o para reportar cualquier inconveniente en la calzada, la Dirección Provincial de Vialidad pone a disposición de la ciudadanía el número 2942 572138. 

Recomendaciones generales de seguridad vial 

Antes de iniciar un recorrido por las rutas y caminos provinciales, se sugiere comprobar el estado mecánico del vehículo antes de emprender el viaje. Anticipar la salida para evitar apuros ante posibles demoras en zonas de desvíos. 

No realizar maniobras de sobrepaso en zonas de obra y mantener siempre las luces bajas encendidas. Se recuerda la vigencia de la normativa de alcohol cero al volante en todas las rutas de la jurisdicción. 

El objetivo de estas medidas es garantizar que el tránsito por la provincia se desarrolle de manera segura, permitiendo que las familias lleguen a su destino sin incidentes que lamentar.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Fue reabierto el cementerio municipal, con algunas restricciones en áreas de apeo y poda
Artículo siguiente
Ya está disponible la venta online para ver a Los Totora en vivo a beneficio de Puentes de Luz

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

La Provincia otorgará aumentos salariales a los efectivos de la Policía del Neuquén

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Hoy se firmó el decreto que establece la pauta...

Se realizaron exitosos operativos antidrogas en toda la provincia

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
De norte a sur del territorio provincial, el combate...

Gisella Bonomi se quedó con el Pehuén de Oro

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La jugadora de beach handball recibió la máxima distinción...

El huemul Newenche ya está camino al refugio

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El seguimiento y monitoreo del animal se desarrolló de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640