Solicitan retirar vehículos estacionados en el aeropuerto Chapelco

Por: Marcela Barrientos

Dificultan las tareas que se están realizando para la reasignación de espacios en el predio y consisten, en esta etapa, en la electrificación del sector adonde serán trasladadas las empresas dedicadas al alquiler de vehículos.

La empresa NeuquénTur S.E.P. está realizando obras en el aeropuerto Chapelco para la reubicación de las arrendadoras de autos y, al igual que ocurrió en los trabajos ejecutados antes de la temporada invernal, se topó con el mismo problema: varios vehículos permanecen estacionados en el predio, impidiendo la circulación de las máquinas y la labor de los trabajadores. 

Por tal motivo se solicitó a la ciudadanía de San Martín y Junín de los Andes que concurran a la mayor brevedad posible a retirar sus vehículos del lugar a fin de permitir el normal desarrollo de la obra de electrificación del sector. Se explicó que esta inversión redundará en beneficios para el desarrollo de ambos destinos ya que fue pensada tanto para mejorar el servicio que se les brinda a los turistas como para poder sumar nuevos prestadores a futuro. 

La obra no puede avanzar hasta que los propietarios de varios vehículos que permanecen estacionados día y noche allí se acerquen a retirarlos. Esta práctica es habitual y se normalizó con el correr de los años debido a que no se cobra por estacionar en el aeropuerto Chapelco. No obstante, se está trabajando para revertirlo y comenzar a cobrar por el servicio que brindan a los pasajeros que llegan hasta allí en sus vehículos particulares.

Desde la administración del aeropuerto Aviador Campos se instó a la ciudadanía a hacerse eco de esta petición para tener lista la obra antes del inicio de la temporada estival.

Ousset: “Neuquén necesita voces propias en el Congreso”

