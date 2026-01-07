RegionalesSalud

Suman jornadas especiales para vacunarse en toda la provincia

Por: Marcela Barrientos

En las distintas regiones coordinaron horarios y días especiales para que toda la comunidad pueda iniciar o completar el esquema del calendario de vacunación.

Durante enero, los equipos de salud de las distintas regiones sanitarias de la provincia continúan desarrollando jornadas especiales de vacunación, con horarios ampliados en centros de salud y presencia en fiestas populares. El objetivo es facilitar el acceso a las vacunas y permitir que la población pueda iniciar o completar el esquema del calendario nacional de vacunación. 

Estas acciones buscan acercar la inmunización a toda la comunidad, reforzando la campaña provincial y garantizando el derecho a la salud de todos los neuquinos y neuquinas. 

Cabe recordar que todos los centros de salud de la provincia y el Vacunatorio 14 de Octubre, ubicado en la ciudad de Neuquén, atienden de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. 

Horarios extendidos por región sanitaria

Región Sanitaria del Pehuén  

Hospital de Zapala: martes y jueves de 8 a 18. 
 
Región Sanitaria de Los Lagos 

Hospital San Martín de los Andes: miércoles de 8 a 20 y sábados de 8 a 14.
 
Región Sanitaria Alto Neuquén 

Llevará adelante jornadas de vacunación durante el período de fiestas populares.
 
Región Sanitaria Confluencia  

Centenario  

Vacunación de 8 a 20h: 

Sarmiento II: sábados, de 8 a 20. 
Vista Alegre Norte: miércoles, de 8 a 20.
Vista Alegre Sur: viernes, de 8 a 20.
 
Neuquén capital 

Vacunación de 8 a 20h: 

CS Colonia Rural Nueva Esperanza: miércoles, jueves y sábados cada 15 días (17 y 31 de enero, 14 y 28 de febrero).
CS Sapere: lunes, miércoles y sábados.
CS Confluencia: lunes a sábados.
CS Valentina Sur: lunes, martes, miércoles, viernes y sábados.
CS PIN: martes y jueves.
CS Villa Florencia: lunes y miércoles.
CS San Lorenzo Sur: martes, miércoles y jueves.
CS Almafuerte: martes, jueves y sábados.
 

