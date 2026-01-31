Teatro y performance en San Martín de los Andes: dos noches intensas en el 24° Festival Estival

El 24° Festival Estival de San Martín de los Andes continúa ofreciendo propuestas escénicas de alto nivel con dos funciones destacadas que combinan teatro contemporáneo y performance poética, los días sábado 31 y domingo 1, ambas a las 21 horas.

El sábado 31, se presentará “La mujer puerca”, una obra teatral con actuación de Valeria Lois, dirección de Lisandro Rodríguez y dramaturgia de Santiago Loza. La pieza propone un viaje profundo, incómodo y poético sobre el cuerpo, el deseo y la marginalidad, con una interpretación reconocida por su potencia expresiva y sensibilidad escénica.

El domingo 1, será el turno de “Concierto sobre cadáveres”, una obra performática protagonizada por Carla Crespo, basada en un poema de Néstor Perlongher. La propuesta cruza literatura, cuerpo y acción performática, recuperando la fuerza política y estética de uno de los poetas más influyentes de la contracultura argentina.

Para ambas funciones, las localidades anticipadas tienen un valor de $20.000. Además, el día de cada función, desde las 19:30 horas, se repartirán localidades sin cargo / a la gorra, hasta agotar capacidad.