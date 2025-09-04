Thiago Serna vuelve a Dinamarca para jugar y dirigir en básquet

Thiago Serna, basquetbolista de San Martín de los Andes, emprendió un nuevo desafío en Dinamarca, luego de haber firmado un contrato de trabajo con el club donde ya había jugado una temporada anterior. El año pasado no pudo concretar su regreso debido a una lesión en la pierna que sufrió mientras visitaba a su familia en Argentina, lo que lo obligó a realizar rehabilitación.

En esta oportunidad, su contrato incluye múltiples responsabilidades: va a ser entrenador principal del equipo U13, asistente en el U17, jugador de la primera división del club y encargado de un entrenamiento físico semanal para jóvenes de 15 años. Además de su sueldo, Serna deberá gestionar su alojamiento, aunque inicialmente será hospedado por la institución hasta conseguir un departamento.

El jugador explicó que, a diferencia de la temporada anterior en la que el entrenador era lituano y la comunicación se daba en inglés, esta vez el cuerpo técnico y el plantel son íntegramente daneses, lo que representará un nuevo reto lingüístico. “Todavía no hablo danés, pero es una de mis metas aprenderlo”, señaló.

La competencia se desarrollará en la segunda división de Dinamarca, una liga de gran nivel que funciona como categoría de desarrollo para jugadores jóvenes, mientras que la primera división se mantiene como el espacio plenamente profesional.